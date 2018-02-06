/ Автоледи получила открытый перелом ног в ДТП с КамАЗом

Легковушка под управлением девушки влетела в большегруз.

Молодую автоледи вызволяли из автомобиля спасатели 5 февраля. 24-летняя девушка попала в ДТП на трассе Касли-Верхий Уфалей. Проезжая по извилистой дороге, она потеряла управление и въехала в КамАЗ. «Шевроле Ланос», за рулем которого была автоледи, отбросило на другую сторону дороги, при этом ноги девушки зажало между панелью и рулем. Самостоятельно выбраться из покореженной машины она не смогла.

В результате ДТП девушка получила открытый перелом ног. Прибывшие спасатели Кыштымского спасотряда совместно с сотрудниками пожарной части города Касли деблокировали травмированную из авто и передали бригаде скорой медицинской помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

У КамАЗа частично повредился бампер, а у легкового автомобиля разворотило переднюю часть.