/ Пострадавших в ДТП с двумя иномарками на южноуральской трассе эвакуировали спасатели

Госпитализация потребовалась всем участникам.

Помощь врачей оказалась необходима и водителям, и пассажирам «Хендай» и «Хонда». ДТП произошло накануне, 4 февраля, около 11 часов на дороге по направлению из села Долгодеревенского в Аргаяш.



Столкнулись два автомобиля: «Хендай» и «Хонда». По версии водителя «Хендая», он заметил, как движущуюся по дороге «Хонду» заносит в разные стороны. К сожалению, столкновения избежать не удалось, в результате удара, автомобиль «Хонда» слетел в кювет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Пассажирку «Хонды» пришлось эвакуировать из авто с помощью спасателей. Предварительно у нее диагностировали перелом таза. У водителя легковушки — серьезные травмы головы. Кроме того, у пассажирки из «Хендая» зафиксировали перелом ноги, а у водителя — ушиб грудной клетки.



Напомним, о столкновении легковушек ранее сообщали очевидцы. На месте работали сотрудники экстренных служб. На видео последствий аварии видно, что от удара «Хонду» развернуло и отбросило в сторону, иномарка улетела в кювет. У нее поврежден правый бок: металл искорежен и замят внутрь, на окнах разбиты стекла. У «Хендай» удар полностью пришелся на переднюю часть, разбит бампер и фары, помят капот.

