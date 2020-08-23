Детское кресло не спасло: четырёхлетняя девочка погибла в лобовом ДТП

Страшная авария произошла на федеральной автодороге Челябинск — Новосибирск.

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Ещё одна лобовая авария произошла в минувшую субботу, 22 августа. На 564 километре трассы Челябинск — Новосибирск столкнулись два автомобиля. В результате погибла маленькая девочка.

«По предварительным данным, 53-летняя водитель автомобиля „Ниссан Х-трейл“ при обгоне большегруза на мокрой дороге выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра, и столкнулась с автомбилем „Джилли“. В результате погибла четырёхлетняя пассажирка „Ниассана“. Девочка ехала на заднем сиденье в детском автокресле»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области.

Кроме того, различные травмы получили шесть человек из обеих машин: водитель и две пассажирки «Ниссана» 1961 и 1986 годов рождения, а также 49-летняя водитель и две пассажирки автомобиля «Джилли», одной из которых 15 лет.

Напомним, рано утром в субботу в лобовом ДТП скончался 32-летний южноуралец. Подробнее об аварии можно узнать здесь.