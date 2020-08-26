В Челябинске в ДТП с троллейбусом пострадал пассажир

Кроссовер столкнулся с общественным транспортом.

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В Центральном районе Челябинска кроссовер протаранил троллейбус. Не разъехаться с общественным транспортом не смог водитель автомобиля «Черри Тигго». Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 25 августа, вечером.

«На проспекте Ленина,71 водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем „Черри Тигго“ перед поворотом направо не занял крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с троллейбусом ЗИУ, в результате чего произошло падение пассажира в салоне троллейбуса», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

62-летняя женщина, упавшая в троллейбусе, получила травмы. Медицинские работники назначили ей амбулаторное лечение.