47 ДТП зарегистрировали сотрудники ГИБДД на территории Челябинска за сутки

И также раскрыли кражу велосипеда.

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За прошедший день, 27 августа, в Челябинске было совершено 47 дорожно-транспортных происшествий. И в некоторых из них пострадали люди.

К примеру, в позднее время — 21:22, на улице Университетская Набережная, в районе дома № 30, столкнулись две иномарки: «Киа Рио» и «Мерседес Бенц».

«Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем „Киа“, при повороте налево на регулируемом перекрестке и водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем „Мерседес“, двигаясь со встречного направления прямо, совершили столкновение», — сообщили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что в результате этого ДТП пострадали 52-летний пассажир «Киа» и 26-летний пассажир «Мерседеса».

Но сотрудники ГИБДД фиксировали не только ДТП. В ночь на 28 августа они задержали гражданина, который ехал на велосипеде «Форвард». При проверке выяснилось, что этот велосипед ранее был похищен из микрорайона «Парковый». Гражданина доставили в отдел для разбирательств, а велосипед вернут законному владельцу.