Три автомобиля столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области

Один из участников аварии выехал на встречную полосу.

Послушать 00:00

Тройное ДТП произошло накануне на трассе М-5 в Челябинской области. Два автомобиля совершили лобовое столкновение, «зацепив» третий. Есть пострадавшие.

Авария произошла 25 августа в 8:04 на 1645 километре трассы М-5 на повороте около города Юрюзань. В лобовую толкнулись автомобили «Лексус» и «Киа», совершив касательное столкновение с «Рено». На место выезжали не только сотрудники ГИБДД, но и пожарной части № 121 Юрюзани.

«В результате лобового столкновения пострадали два человека — водитель и пассажир автомобиля „Киа“. Пострадавшего пассажира, женщину, помогли извлечь из автомобиля очевидцы аварии, а водитель оказался заблокирован. Работники ПЧ № 121 деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Противопожарной службы Челябинской области.

Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи, впоследствии их отвезли в одну из городских больниц Катав-Ивановска. Остальные участники ДТП, в числе которых было пятеро детей, от госпитализации отказались.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.