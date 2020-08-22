Смертельная авария произошла на трассе в Челябинской области сегодня утром

На месте работала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

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Серьёзное ДТП произошло сегодня ранним утром, 22 августа, на автодороге Москва — Челябинск. В результате виновник аварии скончался. Подробнее корреспонденту медиахолдинга ОТВ сообщили сотрудники ГИБДД на месте ЧП.

«22 августа в 6:30 на 1725 километре автодороги Москва — Челябинск водитель автомобиля „Митсубиси Лансер“ 1988 года рождения по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем „Форд“. В результате ДТП водитель „Митсубиси“ скончался на месте. Водитель и пассажир „Форда“ получили травмы и были госпитализированы»,— прокомментировали в ГИБДД.

Известно, что водитель «Форда» 1959 года рождения был доставлен в больницу с переломом ключицы и множеством ушибов. Женщина, являющаяся пассажиром легковушки, также госпитализирована в состоянии средней тяжести с различными травмами.

«Очевидец, водитель автомобиля, двигавшийся за „Лансером“, сообщил, что последний двигался со скоростью примерно 80 километров в час и потом после поворота стал плавно уходить на встречную полосу, где и произошло столкновение. В ГИБДД добавили, что погибший двигался со стороны Уфы, а водитель „Форда“ — со стороны Челябинска»,— сообщила корреспондент ОТВ с места событий.

Родственник пострадавших Дмитрий Филолов рассказал, что его дядя поехал домой в сторону Марий Эл специально рано утром, чтобы дороги были пустыми.

«Он — профессиональный водитель, всю жизнь за рулём. Позвонили в семь часов утра, сказали, что попали в аварию, я сразу же выехал к ним»,— сообщил Дмитрий.

Причины ДТП на данный момент устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.