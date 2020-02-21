Чтобы снять кольцо с пальца, челябинке понадобилась помощь спасателей

Украшение пришлось сломать.

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Инцидент произошел днем 20 февраля в Курчатовском районе Челябинска. Соцработник обратился в ЕДДС и сообщил, что 82-летняя женщина не может снять с пальца кольцо, — у нее возник сильный отек.

«На место был направлен экипаж Челябинской городской службы спасения. Спасатели осмотрели пострадавшую, после чего с помощью слесарного инструмента раскусили ободок кольца и сняли с пальца пожилой женщины», — рассказали спасатели.

Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, звоните по номеру «112».