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В Челябинске потушено пламя в цехе по производству пластиковой продукции на Троицком тракте. На месте продолжают работать сотрудники регионального МЧС.
«В 15. 50 пожар локализован на площади 2900 „квадратов“. Ликвидация открытого горения объявлена в 16.37», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
В пресс-службе Минэкологии сообщили, что из-за сильного горения неприятный запах могут ощущать жители Советского и Ленинского районов города. На месте сейчас работает передвижная лаборатория мониторинга атмосферного воздуха.
Напомним, крупный пожар вспыхнул днем в цехе по производству пластиковой продукции в Челябинске. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.