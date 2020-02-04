В Челябинске открылся набор матросов-спасателей

Горожан приглашают работать на водных объектах.

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Челябинская городская служба спасения приглашает на сезонную работу в летний период 2020 года. Все желающие могут устроиться работать спасателем на водоемах.

Для этого с 1 марта по 25 мая необходимо пройти специальное обучение. Выпускники получат дипломы, которые действительны на всей территории России. График работы — с 9.00 до 21.00, 2/2.

«Служба спасения на вакантные должности ждет граждан от 18 лет с хорошей физической подготовкой, умением плавать и годных по состоянию здоровья. В обязанности спасателя входит обеспечение безопасности челябинцев на водных объектах и оказание первой помощи», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

По вопросам обучения и трудоустройства можно обратиться по адресу: улица Монакова, 45а, МКУ «Челябинская городская служба спасения», а также по телефонам: 214-14-33; 214-14-22.