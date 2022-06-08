Челябинский областной суд оставил в СИЗО бывшего главу Агаповского района

Защита Байдавлета Тайбергенова просила домашний арест

Бывшего главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова оставили под стражей. Челябинский областной суд сохранил решение суда первой инстанции и не стал выпускать экс-чиновника, обвиняемого в получении взятки, из СИЗО. Решение озвучили в суде.

Напомним, Байдавлета Тайбергенова задержали 23 мая 2022 года. Главе Агаповского района предъявили обвинение в получении взятки. По данным следствия, Тайбергенов получил более миллиона рублей от представителя коммерческой организации. На допросе он дал признательные показания и написал заявление об отставке.

24 мая Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел ходатайство следователя о мере пресечения для Байдавлета Тайбергенова. Чиновнику назначили заключение сроком на 2 месяца, хотя прокурор просил 1 месяц 27 суток.

«Областной суд удовлетворил представление прокурора. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, т. е. до 20 июля 2022 года. Жалоба адвоката оставлена без удовлетворения. В ней защита просила постановление суда первой инстанции отменить и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в суде.

Информационное агентство «Первое областное» будет следить за развитием событий.