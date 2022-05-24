Главу Агаповского района отправили в СИЗО по делу о взятке

Суд рассмотрел ходатайство следователя и назначил срок заключения

Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел ходатайство следователя о мере пресечения для главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, которого обвинили в получении взятки. Чиновнику назначили заключение сроком на 1 месяц и 27 суток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



По данным следствия, Тайбергенов получил более миллиона рублей от представителя коммерческой организации

Напомним, чиновника задержали 23 мая, на допросе он дал признательный показания и написал заявление об отставке.