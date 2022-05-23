Сотрудники УФСБ задержали главу Агаповского района

Байдавлета Тайбергенова увели на допрос

Сегодня, 23 мая, главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ведомства.

«Сейчас проводятся следственные действия. Информацию о его сути подготовят в СУ СКР по региону», — рассказали в ведомстве.

Глава района находится на допросе в Следственном комитете.

Байдавлет Тайбергенов избран главой Агаповского муниципального района в ноябре 2015 года. С 1980 года по май 2015-го он служил в УМВД России по Магнитогорску. В 2003 году получил звание полковника полиции.

По данным источника ИА «Первое областное» в силовых структурах, вместе с Байдавлетом Тайбергеновым на допрос увезли и заместителя главы Агаповского района по социальной политике Евгению Волкову и начальника управления по имуществу и земельным вопросам Татьяну Лукашову — позже ее отпустили

