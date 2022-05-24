Главе Агаповского района предъявили обвинение в получении взятки

Следователь ходатайствует о заключении под стражу Байдавлета Тайбергенова

Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) главе Агаповского муниципального района Байдавлету Тайбергенову. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА «Первое областное», 23 мая Байдавлет Тайбергенов был задержан оперативниками регионального УФСБ. Чиновника увезли на допрос в следственное управление СК РФ. Как выяснилось, сразу после допроса глава района и написал заявление об отставке, известно также, что он дал признательные показания.

Байдавлет Тайбергенов подозревается в получении взятки в размере около миллиона рублей. Эти деньги, по версии следствия, он получил от руководства сельскохозяйственной организации за помощь в получении в аренду муниципального имущества.