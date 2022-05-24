Подал в отставку задержанный операми УФСБ глава Агаповского района

Местные депутаты рассмотрят его заявление 25 мая

На 25 мая назначено внеочередное заседание собрания депутатов Агаповского района. На повестке дня главный вопрос — рассмотрение заявления главы района Байдавлета Тайбергенова о досрочном сложении полномочий. Как сообщили Первому областному информагентству в аппарате агаповского райсобрания, Тайбергенов написал заявление об отставке в связи с возбужденным в его отношении уголовным делом.



Как сообщало ИА «Первое областное», 23 мая Байдавлет Тайбергенов был задержан оперативниками регионального УФСБ. Чиновника увезли на допрос в следственное управление СК РФ. Как выяснилось, сразу после допроса глава района и написал заявление об отставке, известно также, что он дал признательные показания.

Байдавлет Тайбергенов подозревается в получении взятки в размере около миллиона рублей. Эти деньги, по версии следствия, он получил от руководства сельскохозяйственной организации за помощь в получении в аренду муниципального имущества.

Вопрос о мере пресечения для Тайбергенова пока не решен.