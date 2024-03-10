Челябинские полицейские задержали мужчину, сломавшего нос сотруднице бара

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Челябинске полицейские установили личность и задержали мужчину, ударившего по лицу сотрудницу BlaBlaBar на Кировке. Как сообщили в пресс-службе областного полицейского главка, сейчас он находится в отделе полиции.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, опроса свидетелей и очевидцев личность подозреваемого была установлена. Им оказался 38-летний местный житель. В настоящее время челябинец находится в отделе полиции „Центральный“, с ним работают оперативники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 9 марта. После того, как мужчину не пустили в заведение, он оскорбил, а затем ударил по лицу женщину-промоутера. В результате пострадавшая получила перелом носа. Нападавший с места происшествия скрылся.