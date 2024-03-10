В Челябинске разыскивают мужчину, сломавшего нос женщине в баре на Кировке

Прокуратура проводит проверку

В ночь на 9 марта в Челябинске в баре на Кировке мужчина сломал нос женщине-промоутеру после того, как ему отказали во входе в заведение. Полицейские разыскивают нападавшего и проводят проверку, прокуратура контролирует ход проверки, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на профильные ведомства.

Инцидент произошел около BlaBlaBar. По словам очевидцев, одного из мужчин отказались пускать в заведение, он начал вести себя агрессивно. В какой-то момент он со всей силы ударил женщину-промоутера по лицу и сломал ей нос. После этого мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в полицию.

«Полицейские работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего. В распоряжении оперативников имеется описание примет нападавшего, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его места нахождения и принятием мер к задержанию. Ситуация находится на контроле у руководства городской полиции»,— уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Прокуратура Центрального района контролирует ход и результаты проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего.