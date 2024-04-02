На железнодорожной станции в Челябинской области у подростка нашли кастет

Опасный предмет изъяли

На железнодорожной станции Карталы в Челябинской области транспортные полицейские изъяли у подростка кастет. Опасный предмет увидели, когда парень прошел через рамку металлодетектора, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.



Кастет находился в рюкзаке 16-летнего парня. Предмет изъяли и направили на исследование.

«Эксперты подтвердили, что представленный металлический кастет изготовлен самодельным способом и относится к холодному оружию ударно-раздробляющего и поражающего действия», — сказали в пресс-службе.

В разговоре с полицейскими подросток рассказал, что учится и живет в Норильске. В Карталы приехал в гости к родственникам. А кастет он нашел на улице и решил оставить себе.

Подростку рассказали об ответственности за противоправное поведение на объектах железнодорожного транспорта. Его привлекли к административной ответственности за незаконное хранение оружия, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (статья 20.10 КоАП РФ).

Административный материал направили на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Карталинского муниципального района.