Алексей Текслер призвал южноуральцев принять участие в акции «Вода России»

Она продлится до 3 мая

В Челябинской области дали старт всероссийской экологической инициативе «Вода России». В первый же день, 17 апреля, на берегах Шершневского водохранилища и озера Смолино за уборку взялись активные жители, сторонники «Единой России» и работники предприятий. Губернатор Алексей Текслер в своем канале в MAX призвал южноуральцев присоединиться к экологическому движению.

Глава региона напомнил, что с каждым годом акция объединяет миллионы россиян, которые выходят наводить порядок у рек, озер и водохранилищ. В этом сезоне к субботникам на водных объектах одновременно присоединились более полусотни регионов страны. Марафон чистоты продлится до 3 мая.

«Это отличный повод выйти на улицу вместе с коллегами, друзьями и соседями и сделать что-то по-настоящему важное для своего города и региона. Чистоту вокруг нас мы создаем сами», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор также обратил внимание, что по всему региону продолжаются традиционные весенние субботники. Они важны не только для эстетики, но и для пожарной безопасности. На текущий момент порядок навели уже на 76 процентах запланированных площадей, вывезли свыше восьми тысяч тонн мусора. Работы не прекращаются.

Челябинская область участвует в «Воде России» с 2019 года. В прошлом году к акции присоединились более девяти тысяч южноуральцев, они очистили свыше 700 гектаров прибрежных зон и собрали почти полторы тысячи кубометров отходов.

Акция «Вода России» — это волонтерская инициатива по очистке берегов водоемов от мусора, которая интегрирована в федеральный проект «Вода России». Федеральный проект создан по указу президента в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлен на оздоровление водных объектов, расчистку рек и озер, строительство очистных сооружений.