Треть случаев гемофилии — результат спонтанной мутации генов

Гемофилия входит в перечень редких серьезных наследственных заболеваний, связанных с нарушениями свертывающей способности крови, что опасно неконтролируемыми и зачастую спонтанными кровотечениями и кровоизлияниями в области различных органов и тканей.

«Гемофилия не дает организму самостоятельно справиться с кровотечением от повреждения сосуда при травме, хирургическом вмешательстве или стрессе. Интенсивность кровотечения будет такой же, как у здорового человека, но гемофилия существенно увеличивает его длительность», — объясняют гематологи.

Ребенку гемофилия передается от родителей, но третья часть патологий является результатом спонтанного мутирования. Гены, кодирующие два фактора, отвечающие за свертываемость, находятся в Х-хромосоме. Женщины имеют две половые хромосомы ХХ, а мужчины располагают хромосомами ХY. Девочкам достается по одной Х-хромосоме от папы и мамы. Если мужчина болен, он имеет одну аномальную Х-хромосому и одну неповрежденную Y-хромосому. Мальчик получает Y-хромосому папы и Х-хромосому мамы.

Мальчик, рожденный от отца с гемофилией и здоровой матери, будет здоров, а девочка таких родителей станет носительницей заболевания. По усредненным значениям носительницы гемофилии имеют 30—50% от показателей нормы свертывающей способности крови.

Когда носительница патологии рожает от здорового мужчины, вероятность появления здорового или больного сына одинакова — 50%. Что касается дочери, здесь те же пропорции: либо она будет здоровой, либо станет носительницей. По этой причине основная часть больных — это мужчины, унаследовавшие от матери пораженную X-хромосому.

Если болен отец, а мать является носительницей, риски диагностирования гемофилии у девочки составляют 25%.

