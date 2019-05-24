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/ Беременную женщину избили на глазах у детей в Челябинске

Беременную женщину избили на глазах у детей в Челябинске

Семья ищет очевидцев произошедшего.
сегодня в 14:17
  |  Происшествия

Беременную женщину избили в Челябинске. Об этом заявляет ее муж. Инцидент произошел вечером 19 мая в микрорайоне Парковый. Женщина гуляла с детьми, младший из них толкнул находящуюся рядом девочку. Она упала. Мамы начали выяснять отношения, в итоге за обиженную девочку вступился еще и отец. Сообщается, что он начал таскать беременную женщину, маму толкающегося мальчика, по двору, а дети в это время просили ее отпустить.

Чтобы найти очевидцев, муж пострадавшей женщины разместил пост в соцсетях.

В воскресение 19 мая в 19:00 во дворе дома № 14 по улице Скульптора Головницкого произошло ЧП, мужчина крепкого телосложения лет тридцати избил мою беременную жену на глазах у моих двух сыновей. Очевидцев и свидетелей произошедшего прошу откликнуться. — сообщил в группе «Парковый Челябинск» Вячеслав Каримов.

Чтобы наказать мужчину, позволившего себе поднять руку на беременную женщину, семья обратилась в полицию. Заявление зарегистрировано.

Конфликт зарегистрирован 19 мая. Сейчас по данному факту проводится проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД города Челябинска.

Отметим, что в комментариях к опубликованной в соцсетях записи многие переживают за состояние женщины и ребенка, которого она носит.

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Комментарии

Анна Чехова
15:24, 24.05.2019
Надеюсь, что с малышом все в порядке
Анна Чехова
15:22, 24.05.2019
Прид.рок
Миша Аношкин
15:21, 24.05.2019
Татьяна, козлятина!
Татьяна Чинилова
15:09, 24.05.2019
Вот дурдом, чё там за чудо который поднял руку на беременную! там не мужчина☝а неадекват конкретный

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