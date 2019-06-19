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Школьника с ДЦП избили в Металлургическом районе Челябинска

Мальчику наносили удары за то, что он взял без спроса полотенце.
сегодня в 17:30
  |  Происшествия

В Металлургическом районе Челябинска избили больного ДЦП мальчика. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. По информации СМИ, школьник пошел купаться на карьер, находящийся на ЧМЗ. Там мальчик без спроса взял чужое полотенце, чтобы вытереться. За это его решили избить.

На кадрах видеозаписи видно, как двое подростков избивают мальчика руками и ногами. За происходящим наблюдают другие дети. В полиции Челябинска сайту «Первый областной» подтвердили факт инцидента.

По факту драки с участием несовершеннолетних в отделе полиции «Металлургический» проводится проверка. Устанавливаются все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством. — рассказала сайту «Первый областной» специалист направления по взаимодействию со СМИ Любовь Гайнулина.

Кроме того, сообщается, что инспекторы ПДН уже установили личности тех, кто на видео. По информации СМИ, обидчики не в первый раз издеваются над мальчиком.

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