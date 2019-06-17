/ Группировка, жестоко избивавшая «закладчиков», отправлена под суд

На след преступников вышли после инцидента в сентябре прошлого года.

Прокуратура Троицкого района утвердила обвинительное заключение и направила в районный суд уголовное дело в отношении пятерых жителей Магнитогорска, которые обвиняются в жестоком избиении. По информации ведомства, мужчины состояли в организованной группировке и избивали недобросовестных «закладчиков». Издевательства над одним из них попали на видео.

В 2018 году члены группировки приехали в Троицк, где посадили потерпевших в автомобиль и вывезли в лес на территории района. Там они поочередно наносили своим жертвам удары руками, ногами, а также подручными предметами. Одному из пострадавших, таким образом, был причинен вред здоровью средней тяжести.

Продолжая свою преступную деятельность, на следующий день, также в сентябре 2018 года, находясь в городе Троицке Челябинской области, члены организованной преступной группы путем обмана посадили потерпевшего в салон автомобиля и вывезли в лесной массив на территории Троицкого района, при этом в салоне автомобиля надели маски-респираторы на лица, приготовленные с целью совершения преступления, чтобы впоследствии в момент совершения преступления не быть опознанными. После этого в указанном месте они вооружились деревянными палками, а также предметом, похожим на пистолет, согласно заранее распределенным ролям, подвергли жестокому избиению потерпевшего, поочередно наносили ему удары руками, ногами, а также предметами, нанося удары по различным частям туловища и по голове, причинив совместными преступными действиями потерпевшему телесные повреждения, а также перелом основной фаланги пальца кисти, что относится к вреду здоровью средней тяжести. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе расследования преступления была установлена причастность указанных лиц к аналогичному деянию, совершенному в августе 2018 года на территории города Магнитогорска. В ходе расследования двое членов ОПГ были заключены под стражу, в настоящее время их срок пребывания продлен. В отношении трех других участников группировки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.