/ Стали известны обстоятельства «избиения» беременной челябинки соседом

Во время конфликта рядом находилась подруга пострадавшей.

Подробности инцидента в микрорайоне Парковый, где беременную женщину избил мужчина, стали известны сайту «Первый областной». Собственный источник в правоохранительных органах отметил, что главным свидетелем по факту произошедшего выступает подруга женщины, с которой та находилась на площадке. По ее словам, избиения не было.

Пострадавшая женщина начала конфликтовать и размахивать руками, мужчина схватил ее за руки, пытаясь опустить их вниз. Рукоприкладства с его стороны не было. В этот момент женщина начала его отталкивать и сама упала назад. Подруга подтверждает это. — прокомментировал сайту «Первый областной» собственный источник.

Причиной конфликта до сих пор считают недопонимание между двумя мамами, чьи дети не нашли общий язык во время игры. Потом уже одна из женщин привлекла мужа, который якобы избил другую.

Каким образом пострадавшая получила травмы, решит суд, как только появятся результаты лечения.

Добавим, что врач, у кого проходит лечение женщина, не знает о ее беременности. Сотрудникам полиции женщина об этом также не сообщала.

Напомним, что муж пострадавшей ищет очевидцев произошедшего.