Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.49 +0.07 71.84 0
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Стали известны обстоятельства «избиения» беременной челябинки соседом

Стали известны обстоятельства «избиения» беременной челябинки соседом

Во время конфликта рядом находилась подруга пострадавшей.
сегодня в 17:18
  |  Происшествия

Подробности инцидента в микрорайоне Парковый, где беременную женщину избил мужчина, стали известны сайту «Первый областной». Собственный источник в правоохранительных органах отметил, что главным свидетелем по факту произошедшего выступает подруга женщины, с которой та находилась на площадке. По ее словам, избиения не было.

Пострадавшая женщина начала конфликтовать и размахивать руками, мужчина схватил ее за руки, пытаясь опустить их вниз. Рукоприкладства с его стороны не было. В этот момент женщина начала его отталкивать и сама упала назад. Подруга подтверждает это. — прокомментировал сайту «Первый областной» собственный источник.

Причиной конфликта до сих пор считают недопонимание между двумя мамами, чьи дети не нашли общий язык во время игры. Потом уже одна из женщин привлекла мужа, который якобы избил другую.

Каким образом пострадавшая получила травмы, решит суд, как только появятся результаты лечения.

Добавим, что врач, у кого проходит лечение женщина, не знает о ее беременности. Сотрудникам полиции женщина об этом также не сообщала.

Напомним, что муж пострадавшей ищет очевидцев произошедшего.

Происшествия
Беременную женщину избили на глазах у детей в Челябинске
сегодня в 14:17
Беременную женщину избили на глазах у детей в Челябинске
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист скончался
20.05.2019
Избитый в Магнитогорске журналист скончался
Происшествия
Школьника, защитившего девочку, избили на стадионе в Челябинской области
17.05.2019
Школьника, защитившего девочку, избили на стадионе в Челябинской области
Происшествия
Командира подразделения, в котором погиб срочник из Магнитогорска, подозревают в избиении
30.04.2019
Командира подразделения, в котором погиб срочник из Магнитогорска, подозревают в избиении
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Алексей Текслер заявил, что по большинству южноуральских дорог невозможно ездить
сегодня в 19:48
Алексей Текслер заявил, что по большинству южноуральских дорог невозможно ездить
Общество
Расходы россиян на дорогие смартфоны увеличились
сегодня в 18:50
Расходы россиян на дорогие смартфоны увеличились
Общество
Олимпиадник из Магнитогорска получил шанс поступить в любой вуз без экзаменов
сегодня в 18:39
Олимпиадник из Магнитогорска получил шанс поступить в любой вуз без экзаменов
Происшествия
Упавшего в карьер ребенка ищут в Челябинской области
сегодня в 18:11
Упавшего в карьер ребенка ищут в Челябинской области
Общество
В Челябинске нашли пропавшего студента с Дальнего Востока России
сегодня в 18:01
В Челябинске нашли пропавшего студента с Дальнего Востока России
Общество
Последствия крупного лесного пожара устраняют в Челябинской области
сегодня в 17:49
Последствия крупного лесного пожара устраняют в Челябинской области
Общество
В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019»
сегодня в 17:43
В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019»
Происшествия
Александр Сребрянский проведет ближайшие месяцы в СИЗО
сегодня в 17:40
Александр Сребрянский проведет ближайшие месяцы в СИЗО
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6