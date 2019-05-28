/ Одноклассник избил школьницу в день последнего звонка в Челябинской области

Девочка остается в больнице.

Девочка из Сатки оказалась в больнице после своего последнего звонка. Ребята захотели отпраздновать окончание 9 класса, собрались в доме у однокашника, повеселились. Когда все уходили, пострадавшей девочке предложили вернуться в дом, но она не согласилась. Тогда от одноклассника последовал удар, а потом еще серия, в итоге девочка оказалась в травматологии. Об этом сообщает издание «Саткинский рабочий».

В полицию сообщение поступило из больницы, куда доставили девочку. Факт зарегистрирован, сейчас проводится проверка. — подтвердили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В разбирательстве участвуют инспекторы по делам несовершеннолетних Саткинского района. Сейчас решается вопрос об избиении уголовного дела, опрашиваются очевидцы.