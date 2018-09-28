/ Новые подробности трагедии на трассе М-5

ДТП с участием автовоза и двух «легковушек»

Сайту «Первый областной» стали известны новые подробности аварии, которая произошла сегодня под Усть-Катавом. Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, водитель грузового автомобиля МАН превысил скорость, из-за чего выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Водитель, 1953 года рождения, управляя автомобилем «МАН TGA18.480» с полуприцепом «LOHRS», не учел состояние проезжей части дороги и скорость движения, допустил занос полуприцепа, с выездом на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Королла», под управлением женщины 1985 года рождения и автомобилем «Рено Колеус», под управлением водителя 1958 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» погиб на месте ДТП, водитель автомобиля «Тойота» получила телесные повреждения, госпитализирована. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

В результате происшествия на месте аварии погиб водитель «Рено», а женщина, управлявшая «Тойотой», с полученными травмами попала в больницу.

Напомним, ДТП с участием грузовика МАН и двух легковых автомобилей произошло сегодня, 28 сентября, в утреннее время.