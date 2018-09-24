Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.25 +66.25 78.08 +78.08
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:01
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ Смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель мотоцикла рядом с Магнитогорском. Видео

Смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель мотоцикла рядом с Магнитогорском. Видео

Несколько человек пострадали, один скончался в больнице.
сегодня в 12:15
  |  Происшествия

Страшная авария произошла в воскресенье, 23 сентября, в Абзелиловском районе Башкирии. Мотоцикл «Урал» при выезде с проселочной дороги столкнулся с автомобилем «Деу Нексия». За рулем иномарки находился 20-летний житель Магнитогорска. Как рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД по республике Башкортостан, водитель мотоцикла был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной версии, 28-летний мотоциклист, при выезде со второстепенной дороги, не пропустил «Деу-Нексию», ехавшую по главной. Известно, что за руль он сел будучи лишенным прав. Документ забрали за пьяную езду. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Башкортостана.

На фотографиях с места происшествия видно, что у «Нексии» разбит капот и передняя часть машины. Мотоцикл В результате ДТП пострадали три человека. Водитель мотоцикла и два его пассажира были доставлены в Магнитогорск в городскую больницу № 3, где один из пассажиров скончался. Водитель «Нексии» не пострадал.

Происшествия
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
  
20.09.2018
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
Происшествия
3-летний ребенок вылетел из автомобиля после смертельного ДТП на М-5
19.09.2018
3-летний ребенок вылетел из автомобиля после смертельного ДТП на М-5
Происшествия
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
30.08.2018
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
Происшествия
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
29.08.2018
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинские художники разрисовали стены детской больницы
сегодня в 14:12
Челябинские художники разрисовали стены детской больницы
Общество
Мэр Челябинска отправил в отставку руководителя «ГорЭкоЦентра» Галичина
сегодня в 13:49
Мэр Челябинска отправил в отставку руководителя «ГорЭкоЦентра» Галичина
Общество
Отечественное ПО внедряют в южноуральских министерствах и управлениях
сегодня в 12:38
Отечественное ПО внедряют в южноуральских министерствах и управлениях
Общество
Глухарь приземлился на площадку с детьми в Усть-Катаве. Видео
  
сегодня в 12:34
Глухарь приземлился на площадку с детьми в Усть-Катаве. Видео
Происшествия
Смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель мотоцикла рядом с Магнитогорском. Видео
  
сегодня в 12:15
Смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель мотоцикла рядом с Магнитогорском. Видео
Общество
Борис Дубровский повез южноуральских предпринимателей в Японию
сегодня в 11:40
Борис Дубровский повез южноуральских предпринимателей в Японию
Общество
Жителей Челябинска ждет перерасчет платы за вывоз ТБО
сегодня в 11:32
Жителей Челябинска ждет перерасчет платы за вывоз ТБО
Общество
Челябинский экс-полицейский задержан за подозрение в квартирной краже
сегодня в 11:27
Челябинский экс-полицейский задержан за подозрение в квартирной краже
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6