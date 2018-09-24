/ Смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель мотоцикла рядом с Магнитогорском. Видео

Несколько человек пострадали, один скончался в больнице.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Страшная авария произошла в воскресенье, 23 сентября, в Абзелиловском районе Башкирии. Мотоцикл «Урал» при выезде с проселочной дороги столкнулся с автомобилем «Деу Нексия». За рулем иномарки находился 20-летний житель Магнитогорска. Как рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД по республике Башкортостан, водитель мотоцикла был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной версии, 28-летний мотоциклист, при выезде со второстепенной дороги, не пропустил «Деу-Нексию», ехавшую по главной. Известно, что за руль он сел будучи лишенным прав. Документ забрали за пьяную езду. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Башкортостана.

На фотографиях с места происшествия видно, что у «Нексии» разбит капот и передняя часть машины. Мотоцикл В результате ДТП пострадали три человека. Водитель мотоцикла и два его пассажира были доставлены в Магнитогорск в городскую больницу № 3, где один из пассажиров скончался. Водитель «Нексии» не пострадал.