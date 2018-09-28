Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.84 +0.08 77.04 -0.34
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Автовоз разорвал две «легковушки» под Усть-Катавом. Есть погибшие

Автовоз разорвал две «легковушки» под Усть-Катавом. Есть погибшие

На месте ДТП работают спасатели и сотрудники ГИБДД.
сегодня в 11:39
  |  Происшествия

Два легковых автомобиля попали в аварию с автовозом на Южном Урале. Инцидент произошел 28 сентября под Усть-Катавом. По сообщению спасательной службы, на трассе М-5 столкнулись «Рено Колеос», «Тойота Королла» и грузовая машина. «Легковушки» превратились в груду металла, автовоз лишь слегка покорежило.

На место происшествия оперативно выехали спасатели Усть-Катавского отряда областной службы Министерства общественной безопасности. Из автомобиля Renault KOLEOS спасателями был деблокирован погибший водитель. Им оказался мужчина 1958 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. За подробными комментариями попросили обратиться позже.

Сейчас на трассе М-5 под Усть-Катавом образовалась пробка. Водители сообщают, что можно объехать через Орловку.

Напомним, вчера, 27 сентября, под Саткой хэтчбек ВАЗ попал под грузовой автомобиль. Семья, находившаяся в отечественном авто, не выжила. Супруги, ехавшие из Нижнего Новгорода в сторону Уфы, скончались на месте.

Происшествия
Смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель мотоцикла рядом с Магнитогорском. Видео
  
24.09.2018
Смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель мотоцикла рядом с Магнитогорском. Видео
Происшествия
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
  
20.09.2018
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
Происшествия
3-летний ребенок вылетел из автомобиля после смертельного ДТП на М-5
19.09.2018
3-летний ребенок вылетел из автомобиля после смертельного ДТП на М-5
Происшествия
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
30.08.2018
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Первый покупатель нового iPhone в последний момент передумал стоять в очереди
  
сегодня в 17:26
Первый покупатель нового iPhone в последний момент передумал стоять в очереди
Политика
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
сегодня в 17:08
Новый глава Миасса уволил всех заместителей после своего избрания
Общество
Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео
  
сегодня в 16:15
Обстрелявшего маршрутку копейчанина отпустили под подписку о невыезде. Видео
Общество
Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане
сегодня в 15:52
Юные челябинские модели выиграли фэшн-битву в Милане
Общество
Единый номер для вызова экстренных служб заработает в Челябинской области
сегодня в 14:28
Единый номер для вызова экстренных служб заработает в Челябинской области
Общество
Тренера, предлагавшего стероиды, повязала полиция
  
сегодня в 14:21
Тренера, предлагавшего стероиды, повязала полиция
Общество
Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино
сегодня в 14:11
Воду из озера Смолино перекачают в Курочкино
Общество
Болельщик сделал предложение девушке на матче «Трактора»
  
сегодня в 13:08
Болельщик сделал предложение девушке на матче «Трактора»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6