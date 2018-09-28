/ Автовоз разорвал две «легковушки» под Усть-Катавом. Есть погибшие

На месте ДТП работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Два легковых автомобиля попали в аварию с автовозом на Южном Урале. Инцидент произошел 28 сентября под Усть-Катавом. По сообщению спасательной службы, на трассе М-5 столкнулись «Рено Колеос», «Тойота Королла» и грузовая машина. «Легковушки» превратились в груду металла, автовоз лишь слегка покорежило.

На место происшествия оперативно выехали спасатели Усть-Катавского отряда областной службы Министерства общественной безопасности. Из автомобиля Renault KOLEOS спасателями был деблокирован погибший водитель. Им оказался мужчина 1958 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. За подробными комментариями попросили обратиться позже.

Сейчас на трассе М-5 под Усть-Катавом образовалась пробка. Водители сообщают, что можно объехать через Орловку.

Напомним, вчера, 27 сентября, под Саткой хэтчбек ВАЗ попал под грузовой автомобиль. Семья, находившаяся в отечественном авто, не выжила. Супруги, ехавшие из Нижнего Новгорода в сторону Уфы, скончались на месте.