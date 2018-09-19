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3-летний ребенок вылетел из автомобиля после смертельного ДТП на М-5

В аварии погибли 3 человека.
сегодня в 17:51
  |  Происшествия

Крупная авария произошла сегодня, 19 сентября, на 1613 километре трассы М-5. Столкнулись грузовики «Ивеко» и «Хендай» и легковой автомобиль марки «Мерседес». В результате аварии погибли 3 человека, а один из пассажиров, 3-летний ребенок, вылетел из машины и получил травмы. Водителям большегрузов помощь спасателей не потребовалась.

Погибли 3 человека: водитель «Мерседес» и два пассажира. Еще два человека, девушка 20 лет и ребенок 3 лет, вылетели из машины во время столкновения и получили черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Оба были доставлены в лечебное учреждение. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

На месте происществия работала бригада спасателей Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы. На фотографиях с места ДТП видно, что «Мерседес» полностью сгорел. Автомобиль не подлежит восстановлению.

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