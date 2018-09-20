/ Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске

Водитель ехал со включенной сиреной.

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Автомобиль пожарной службы оказался участником ДТП в Магнитогорске 19 сентября. Он вылетел на запрещающий сигнал светофора на улице Советской армии прямо в автомобиль «Ниссан Альмера». Как выяснили сотрудники ГИБДД, пожарная машина ехала со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Водитель утверждал, что его все пропускали. Но неожиданно перпендикулярно вырулила японская иномарка — и избежать столкновения не получилось.

«Ниссан Альмера», продвинувшись, столкнулся с автомобилем «Киа Спектра». В ДТП, предварительно, установлена вина водителя автомобиля «Урал». Пострадавших нет. Транспорт получил механические повреждения. — рассказала сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску Нонна Аверичева.

33-летнему водителю «Урала» за нарушение правил дорожного движения назначили административный штраф в размере тысячи рублей.