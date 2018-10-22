Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.81 +0.09 75.32 -0.25
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 15:24
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
Глава региона отметил, что последнее слово всегда за населением.
/ ДТП с пострадавшими устроила пьяная автоледи из Миасса

ДТП с пострадавшими устроила пьяная автоледи из Миасса

Три человека госпитализированы.
сегодня в 12:14
  |  Происшествия

Пьяная автоледи стала виновницей аварии, которая произошла в Миассе в воскресенье, 21 октября, вечером. Авария, в которой пострадали три человека, случилась на улице Уральская.

Водитель, женщина 1973 г.р., управляя автомобилем «Черри S21», в состоянии алкогольного опьянения, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фьюжн», под управлением мужчины 1993 г.р. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

На фотографиях с места происшествия отчетливо видно, что оба автомобиля получили повреждения передней части. У «Черри» вылетела передняя дверь и треснуло стекло, «Форд» же остался без переднего бампера. Не обошлось и без пострадавших. Водитель «Черри» и ее 50-летняя пассажирка, а также 19-летняя пассажирка «Форда», были госпитализированы. На помощь пострадавшим приехали спасатели.

В 19.46, 21.10.2018 г., по адресу: г. Миасс, улица Уральская, 128 произошло столкновение двух легковых автомобилей. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» 3 человека и 1 единицы техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, это не единственное серьезное ДТП, которое случилось в Челябинской области за последние сутки. Утром 21 октября, на трассе Москва — Челябинск столкнулись «Опель Вектра» и «ГАЗ-3009». Кроме того, три легковушки столкнулись под Магнитогорском, возле села Озерное.

Происшествия
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
  
сегодня в 15:38
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
Происшествия
Двое южноуральцев погибли в ДТП на трассе
  
вчера в 11:51
Двое южноуральцев погибли в ДТП на трассе
Происшествия
Страшное ДТП произошло на трассе под Магнитогорском
вчера в 10:50
Страшное ДТП произошло на трассе под Магнитогорском
Происшествия
Скрывшегося с места ДТП мужчину задержали в Карталах
16.10.2018
Скрывшегося с места ДТП мужчину задержали в Карталах
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района
сегодня в 17:39
Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района
Происшествия
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
  
сегодня в 16:35
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
Общество
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
сегодня в 16:05
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
Происшествия
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
сегодня в 15:58
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
Происшествия
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
  
сегодня в 15:38
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
Общество
Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев
сегодня в 15:33
Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев
Политика
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
сегодня в 15:24
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
Происшествия
На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка
сегодня в 15:14
На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6