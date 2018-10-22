/ ДТП с пострадавшими устроила пьяная автоледи из Миасса

Три человека госпитализированы.

Пьяная автоледи стала виновницей аварии, которая произошла в Миассе в воскресенье, 21 октября, вечером. Авария, в которой пострадали три человека, случилась на улице Уральская.

Водитель, женщина 1973 г.р., управляя автомобилем «Черри S21», в состоянии алкогольного опьянения, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фьюжн», под управлением мужчины 1993 г.р. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

На фотографиях с места происшествия отчетливо видно, что оба автомобиля получили повреждения передней части. У «Черри» вылетела передняя дверь и треснуло стекло, «Форд» же остался без переднего бампера. Не обошлось и без пострадавших. Водитель «Черри» и ее 50-летняя пассажирка, а также 19-летняя пассажирка «Форда», были госпитализированы. На помощь пострадавшим приехали спасатели.

В 19.46, 21.10.2018 г., по адресу: г. Миасс, улица Уральская, 128 произошло столкновение двух легковых автомобилей. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» 3 человека и 1 единицы техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, это не единственное серьезное ДТП, которое случилось в Челябинской области за последние сутки. Утром 21 октября, на трассе Москва — Челябинск столкнулись «Опель Вектра» и «ГАЗ-3009». Кроме того, три легковушки столкнулись под Магнитогорском, возле села Озерное.