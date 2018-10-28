/ Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на Педучилище

Друзья пострадавшего просят очевидцев рассказать, как произошло столкновение.

С тяжелыми последствиями столкнулся мотоциклист, попавший в ДТП недалеко от остановки Педучилище. Как говорят очевидцы, владелец двухколесного транспорта завел мотор, увидев зеленый сигнал светофора, а водитель «Ниссана» в это время разворачивался. Разминуться не получилось, и мотоцикл впечатался в кроссовер. Потребовалась госпитализация в реанимацию.

Внутренние органы ушили, кровотечения нет. Прогноз благоприятный, состояние стабильное. — рассказал знакомый мотоциклиста Константин Ананьев.

Обстоятельства, при которых произошло ДТП, все еще неизвестны. Знакомые мотоциклиста просят всех, кто видел момент столкновения или владеет записями с видеорегистратора, поделиться информацией. Для этого можно написать другу попавшего в больницу участника аварии.