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/ Ребенка, пострадавшего в ДТП, отказались принимать врачи магнитогорской больницы

Ребенка, пострадавшего в ДТП, отказались принимать врачи магнитогорской больницы

У родителей малыша при себе не оказалось документов.
сегодня в 10:50
  |  Происшествия

На перекрестке возле села Озерное под Магнитогорском произошло ДТП — столкнулись три легковушки. Водитель «Киа Соренто» не пропустил на повороте встречный автомобиль «ВАЗ-2112», из-за чего и произошло столкновение. От удара отечественную машину развернуло и откинуло на движущийся по дороге микроавтобус «Мерседес». Впрочем, не поздоровилось и виновнику ДТП.

«Киа» аж в поле отлетела, там подушки сработали. — поделилась в соцсетях одна из очевидиц произошедшего.

Свидетели аварии сообщают, что в отечественной легковушке находилась семья — мужчина, его жена и годовалый ребенок.

Маму и годовалого ребенка достали. Мама ребенка была в состоянии шока, у нее открытый перелом ноги и так далее. У ребенка сильнейшая гематома на голове. — рассказал один из очевидцев аварии.

У ребенка ушибы головы, он в кресле был, у мужчины — перелом ноги и ребра, у жены — перелом ноги. — добавил другой.

По словам очевидцев, мать ребенка тут же положили на носилки и погрузили в машину «скорой помощи». Отца, зажатого в машине, пришлось вырезать из салона специальными инструментами. Так, малыша держать оказалось некому. На помощь пострадавшим пришли очевидцы.

Я посадил свою супругу в скорую и поехал за ними. Скорая привезла в 3-ю детскую больницу и оставила нас с ребенком там, так как мама ребенка была в тяжелом состоянии. — рассказал в соцсетях один из очевидцев трагедии Евгений Томозов.

Однако там оказать малышу помощь отказались, ссылаясь на том, что не знали, как его зовут. Документов же при себе ни у кого не оказалось.

Это при том, что первая наша фраза была: «Ребенок с ДТП». Регистратор стояла на своем. После препирательств соизволили послать к врачу в 1 кабинет. Очередь была добрее, нас пропустили. В кабинете врач не верила, что нас не принимают без документов. Следом приходит регистратор и заявляет, что она не отказывала нам. И тут медсестра с регистратором начинают ехидно обсуждать, кто кого уволит в данной ситуации. Люди! Мы с ДТП! С сиреной мчались по городу, маму сразу на операционный стол! По пути вызванивали родственников! Уже просим, мол, посмотрите ребенка, голова с огромных шишках, потом подъедут родственники и привезут документы. — добавил Евгений.

После скандала малышу все-таки оказали помощь. Сейчас его жизни, а также жизням его родителей, ничего не угрожает.

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