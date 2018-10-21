/ Двое южноуральцев погибли в ДТП на трассе

Страшная авария произошла сегодня, 21 октября.

На 1673 километре автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП — столкнулись «Опель Вектра» и «ГАЗ-3009». Инцидент случился сегодня, 21 октября, около 07:15 утра.

Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «Опель Вектра», при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «ГАЗ-3009», под управление водителя мужчины 1993 года рождения. — сообщают в пресс-службе УГИБДД Челябинской области.

В результате полученных травм водитель «Опеля», а также его 21-летний пассажир, скончались на месте. Сообщается, что иномарка ехала из Челябинска в Юрюзань, где и проживали погибшие. Что стало причиной аварии — сейчас выясняют сотрудники полиции.