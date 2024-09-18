В Челябинске прошел первый мастер-класс для школьников на выставке «Призма 15/90»

Впечатления ребят — в нашем материале

Сегодня, 18 сентября, в парке «Россия — моя история» прошел первый мастер-класс для школьников на выставке «Призма 15/90». Выставка приурочена к 15-летию сайта 1obl.ru и 90-летию Челябинской области. Восьмиклассникам показали снимки о Южном Урале, фотограф Олег Каргаполов рассказал им о мастерстве стрит-фотографии.



Восьмиклассников из челябинской школы № 121 погрузили в мир журналистики. Школьники попробовали себя в роли корреспондентов, SMM-специалистов и проверили себя на грамотность. В некоторых моментах ребята спорили, но на большинство вопросов ответили правильно. Корректор сайта 1obl.ru, узнав о результате, точно похвалил бы их за знания.





Вероника призналась, что не везде удалось правильно расставить запятые. Но ей понравилось на несколько минут побыть корреспондентом.





«Самое интересное в выставке — возможность заглянуть за кулисы производства информационного агентства, посмотреть, как это работает. Сегодня были в гостях дети, ребята, которые выбирают будущую профессию», — рассказала методист по экскурсионно-лекционной работе, куратор выставки «Призма 15/90» Галина Просвирнина.





Ребята с интересом изучали работы на тач-панелях. Николая вдохновил увиденный снимок горы Иремель. Он признался, что трижды был на ее вершине. В доказательство он показал фото.

Ребятам во время экскурсии по экспозиции не только показывали фото, но и рассказывали об истории людей из Челябинской области. Так, методист обратила внимание на историю преображения пенсионерки из Магнитогорска.

«Я про нее рассказывала ребятам сегодня, чтобы они представили себе, насколько может быть велика душа у южноуральцев, насколько они отзывчивые люди», — отметила Галина Просвирнина.





После мастер-класса с Олегом Каргаполовым у ребят возникло желание взять в руки камеру и попробовать себя в роли фотографа.

«Оказывается, ходить и фотографировать людей — непросто. Появилось желание пойти в сквер и пофоткать, попробую, вдруг что получится», — отметил Николай.





Степан признался, что сделать снимки высокого качества тяжело. Тем не менее после мастер-класса задумался о том, чтобы выбрать профессию, связанную с журналистикой.

Выставка «Призма 15/90» принимает гостей в мультимедийном парке «Россия — моя история» ежедневно с 10:00 до 20:00. Она будет работать до 13 ноября. Вход свободный.