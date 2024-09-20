Фотограф 1obl.ru о снимках на челябинской выставке: «Каждое событие мы пропускали через сердце»

Экспозиция пронизана любовью к жителям региона

В Челябинске ровно неделю работает выставка «Призма 15/90», посвященная 15-летию сайта 1obl.ru и 90-летию Челябинской области. В экспозиции зрители видят одну сторону процесса — готовый результат. На что идут фотокорреспонденты, чтобы показать интересные кадры, журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказала одна из авторов Марина Власова.



В начале экспозиции представлена часть работ всех фотографов ИА «Первое областное». Марина отобрала снимки с ветераном, сотрудником СОБРа, пожаром на рынке «Восточный город» и новорожденным малышом. Фотограф рассказала, как делала снимок на крупном возгорании.

«У нас окна в офисе выходят на рынок. Я увидела очень сильный дым, который становился сильнее. Поняла, что нужно взять фотоаппарат и бежать туда. Там сотрудники МЧС, естественно, не подпускали близко. Но всеми силами старалась сделать тот самый кадр», — сказала Марина.

Фотокорреспондент призналась, что выставку сделали с любовью к Челябинской области и ее жителям.

«Мы каждое событие пропускали через свое сердце, чтобы получились крутые кадры», — добавила Марина.

Выставка «Призма 15/90» принимает гостей в мультимедийном парке «Россия — моя история» ежедневно с 10:00 до 20:00. Она будет работать до 13 ноября. Вход свободный.

Расписание лекций и мастер-классов фотографов ИА «Первое областное» смотрите здесь.

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