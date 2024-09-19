Фотографы из Озерска приехали в Челябинск на выставку «Призма 15/90»

Формат экспозиции они хотят использовать для своих показов

Челябинская выставка «Призма 15/90» о Южном Урале и его жителях заинтересовала фотографов из озерского клуба «Объективный мир». Посетители не только с интересом изучили снимки коллег, но и обратили внимание на формат экспозиции. Своими наблюдениями они поделились с нами.



Работы участников старейшего клуба России — Челябинского фотоклуба (ЧФК) представлены и на выставке «Призма 15/90». Озерские коллеги наших авторов признались, что сотрудничество с челябинцами — это обмен опытом и элементы допобразования.

«Мы периодически пересекаемся с ними на разных мероприятиях, очень интересно и полезно смотреть, как они работают, видеть результат, находить для себя новые методы работы. Поэтому выставка „Призма 15/90“ особенно интересна для нас. Почти всех авторов мы знаем лично», — сказал Сергей Курзанов.

Озерский фотоклуб также проводит отчетные фотовыставки. Поэтому его участники заприметили для себя формат проведения «Призмы 15/90».

«Мне понравилось, как на печатных снимках рядом с фотографией располагается кьюар-код. Код можно отсканировать и попасть на страницу сайта 1obl, где есть история создания снимка, информация о фотографе. Думаю, что и нам в „Объективном мире“ нужно взять такой формат на вооружение. Значительно расширяется восприятие снимка, зрителям такое понравится», — признался Сергей Курзанов.

Накануне фотограф ИА «Первое областное» Олег Каргаполов провел мастер-класс для учащихся челябинской школы № 121. Восьмиклассники узнали, как делать уличные снимки. Некоторые ребята признались, что после лекции загорелись желанием взять в руки камеру и попробовать свои силы в фотографии.

Выставка «Призма 15/90» принимает гостей в мультимедийном парке «Россия — моя история» ежедневно с 10:00 до 20:00. Она будет работать до 13 ноября. Вход свободный.

Расписание лекций фотографов ИА «Первое областное» смотрите здесь.

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