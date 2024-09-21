Жительницу Златоуста впечатлила природа на фотовыставке «Призма 15/90»

Благодаря снимкам она иначе взглянула на горы

Жительница Златоуста Светлана Сабанова специально приехала в Челябинск на выставку «Призма 15/90», чтобы посмотреть на фотографии Южного Урала и его жителей. Девушку особенно впечатлила природа. Она призналась, что, живя среди гор, человек перестает обращать внимание на эту красоту. Снимки фотографов ИА «Первое областное» возвращают в места, которые уже видел.



«Я вроде бы вижу эту красоту каждый день, но когда ты внутри — ты привыкаешь. А эти огромные фото на выставке — это как шанс подняться над обыденностью, вспомнить, как у нас на Урале красиво», — сказала Светлана, добавив, что фотографы — настоящие художники.

Обратная сторона жизни редакции тоже не оставила Светлану равнодушной.

«Интересно было увидеть лица людей, которые ежедневно трудятся над новостями, знакомят нас с тем, что происходит в области. И возможность посидеть на мягких креслах-мешках и в то же время послушать интересные советы от профессионалов фотографии тоже нельзя упускать», — отметила девушка.

В свою очередь, фотозона с объективом позволила сделать эксклюзивные снимки.

Накануне фотограф ИА «Первое областное» Олег Каргаполов провел мастер-класс для учащихся челябинской школы № 121. Восьмиклассники узнали, как делать уличные снимки. Некоторые ребята признались, что после лекции загорелись желанием взять в руки камеру и попробовать свои силы в фотографии.

Выставка «Призма 15/90» принимает гостей в мультимедийном парке «Россия — моя история» ежедневно с 10:00 до 20:00. Она будет работать до 13 ноября. Вход свободный.

Расписание лекций фотографов ИА «Первое областное» смотрите здесь.

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