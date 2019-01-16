/ За пост мэра Челябинска будут бороться 16 кандидатов

Последний из них подал документы прямо перед закрытием секретариата Конкурсной комиссии.

В Челябинске завершился прием документов от конкурсантов на должность главы города. Последний кандидат подал свой пакет документов в секретариат Конкурсной комиссии прямо перед его закрытием. Им оказался бизнесмен Никита Мирный, директор юридической компании «Мирный и партнеры».

Начинается проверка всех документов. На 22 февраля назначено заседание конкурсной комиссии, по итогам которой будет рекомендовано некоторое количество претендентов, но не менее 2, для представления депутатскому корпусу. Уже 26 февраля состоится заседание гордумы, где за этих кандидатов будут голосовать как за главу Челябинска. — прокомментировала сайту Telefakt.ru пресс-служба Гордумы.

Добавим, в списке конкурсантов на должность главы города есть и политики, и общественные деятели, и юристы. Челябинский политолог Андрей Лавров поделился мнением о том, какой мэр необходим городу и у кого из представленных кандидатов больше всего шансов на успех. Подробнее об этом в нашем материале.