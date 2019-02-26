Новоизбранный мэр поблагодарил за оказанное ему доверие.

Владимир Елистратов стал главой Челябинска. Он несколько месяцев временно исполнял обязанности мэра, успел глубоко погрузиться во все проблемы города и придумать, как можно их решить. Изучив программу Владимира Елистратова, в которой раскрывались вопросы экологии, здравоохранения, ЖКХ, соцподдержки, образования, дорожного строительства, городской инфраструктуры и поддержки бизнеса, депутаты пришли к выводу, что изменения в этих сферах сделают Челябинск еще лучше.

По итогам голосования главой города Челябинска большинством голосов избрал Елистратов Владимир Алексеевич. — резюмировали на последнем этапе выборов мэра.

Новый мэр Челябинска обратился к присутствующим в зале с трибуны после завершения голосования.

Уважаемые депутаты, присутствующие, спасибо всем за оказанное доверие. Работы будет много, работать будем вместе. Спасибо всем за оказанное доверие. — сообщил Владимир Елистратов.

Отметим, что в этом этапе участвовали 3 кандидата. Александр Орел снялся за полчаса до начала мероприятия.