Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.19 +0.27 77.07 -0.06
Челябинск
сейчас
 
-20 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ О шансах кандидатов на пост главы Челябинска рассказали политологи

О шансах кандидатов на пост главы Челябинска рассказали политологи

Так, например, Андрей Лавров назвал своего фаворита в предвыборной гонке.
сегодня в 18:00
  |  Политика

Челябинский политолог Андрей Лавров прокомментировал список кандидатов на пост мэра Челябинска. Своим мнением о том, каким должен быть глава города и какие задачи он должен решать, политолог поделился в прямом эфире на радиостанции Business FM Челябинск.

Для начала Андрей Лавров разделил всех кандидатов на 3 группы. Условно они были поделены на «маргиналов», то есть людей, у которых нет шансов стать мэром, «статистов», которые обладают опытом управления муниципалитетами, но не имеют опыта в главенстве над крупным городом, и основных кандидатов. Именно третья категория, по мнению политолога, является самой сильной. В нее были включены нынешний исполняющий обязанности городского главы Владимир Елистратов, бывший мэр ЗАТО Трехгорный Николай Шиманович и глава Ленинского района Александр Орел. Именно они, считает Лавров, и будут бороться за кресло в администрации Челябинска.

Сейчас для города и области нужна очень простая вещь. Нужен человек, который сможет примерить все группы. «Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат». Нужен человек, который их удержит от того, чтобы они не гадили, не разворовывали. На мой взгляд, единственная фигура, который сможет все удержать, — Владимир Елистратов. По одной простой причине — это правая рука Тефтелева. Он на самом деле умудрялся и делал это, и делает это сейчас. Он примеряет эти группы. Политика — искусство компромисса. Сделать так, чтобы различные группы с разными интересами не довели до того, что мы начали резать друг другу глотки.— рассказал политолог Андрей Лавров в эфире радиостанции Business FM Челябинск.

Кроме того, политолог похвалил нынешнего врио за смелость во время акции 12 декабря, когда экологические активисты прорвались в администрацию города и выдвинули свои требования. По мнению Андрея Лаврова, сейчас Владимир Елистратов справляется с поставленной задачей.

Напомним, сегодня, 15 января, в 17:30 закончился прием заявок от кандидатов на пост главы Челябинска. Количество участников конкурса — 15 человек. Уже в феврале депутаты Челябинской городской думы выберут нового мэра столицы Южного Урала.

Политика
О шансах Василия Московца стать мэром Челябинска рассказали политологи
17.12.2018
О шансах Василия Московца стать мэром Челябинска рассказали политологи
Политика
Борис Дубровский возглавил рейтинг политического влияния в Челябинской области
11.12.2018
Борис Дубровский возглавил рейтинг политического влияния в Челябинской области
Общество
Эксперты рассказали о возможном политическом будущем Евгения Тефтелева
16.11.2018
Эксперты рассказали о возможном политическом будущем Евгения Тефтелева
Политика
Борис Дубровский и его команда сохраняют лидерство среди политиков Южного Урала
13.09.2018
Борис Дубровский и его команда сохраняют лидерство среди политиков Южного Урала
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Эльдар
21:48, 15.01.2019
Видно как справляется ваш "врио", правая рука!!! Дороги по полдня нечищены! С экологическими проблемами вопрос не решён! (якобы это не выбросы, а пар! Совсем за дураков принимают, как будто люди не могут отличить тёмный дым от белого пара! Плюс к тому вонь от кокса по всему ЧМЗ!

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
КХЛ. Поздний матч «Трактора» в Братиславе
сегодня в 22:00
КХЛ. Поздний матч «Трактора» в Братиславе
Происшествия
Президент РФ обсудит с правительством причины взрывов в жилых домах
сегодня в 21:00
Президент РФ обсудит с правительством причины взрывов в жилых домах
Общество
Рабочий 2018 год выдался сложным для южноуральцев
сегодня в 20:00
Рабочий 2018 год выдался сложным для южноуральцев
Политика
Правительство Калининградской области извинилось перед челябинцами за критику региона
сегодня в 19:21
Правительство Калининградской области извинилось перед челябинцами за критику региона
Общество
Резкий рост интернет-мошенничества в 2019 году отметили эксперты
сегодня в 19:00
Резкий рост интернет-мошенничества в 2019 году отметили эксперты
Политика
Челябинск против Калининграда: в правительстве прокомментировали заявление Антона Алиханова о регионе
сегодня в 18:31
Челябинск против Калининграда: в правительстве прокомментировали заявление Антона Алиханова о регионе
Политика
О шансах кандидатов на пост главы Челябинска рассказали политологи
сегодня в 18:00
О шансах кандидатов на пост главы Челябинска рассказали политологи
Общество
Джефф Монсон об операции в Миассе: «Вернусь сюда снова, если это понадобится»
сегодня в 17:56
Джефф Монсон об операции в Миассе: «Вернусь сюда снова, если это понадобится»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6