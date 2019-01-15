/ О шансах кандидатов на пост главы Челябинска рассказали политологи

Так, например, Андрей Лавров назвал своего фаворита в предвыборной гонке.

Челябинский политолог Андрей Лавров прокомментировал список кандидатов на пост мэра Челябинска. Своим мнением о том, каким должен быть глава города и какие задачи он должен решать, политолог поделился в прямом эфире на радиостанции Business FM Челябинск.

Для начала Андрей Лавров разделил всех кандидатов на 3 группы. Условно они были поделены на «маргиналов», то есть людей, у которых нет шансов стать мэром, «статистов», которые обладают опытом управления муниципалитетами, но не имеют опыта в главенстве над крупным городом, и основных кандидатов. Именно третья категория, по мнению политолога, является самой сильной. В нее были включены нынешний исполняющий обязанности городского главы Владимир Елистратов, бывший мэр ЗАТО Трехгорный Николай Шиманович и глава Ленинского района Александр Орел. Именно они, считает Лавров, и будут бороться за кресло в администрации Челябинска.

Сейчас для города и области нужна очень простая вещь. Нужен человек, который сможет примерить все группы. «Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат». Нужен человек, который их удержит от того, чтобы они не гадили, не разворовывали. На мой взгляд, единственная фигура, который сможет все удержать, — Владимир Елистратов. По одной простой причине — это правая рука Тефтелева. Он на самом деле умудрялся и делал это, и делает это сейчас. Он примеряет эти группы. Политика — искусство компромисса. Сделать так, чтобы различные группы с разными интересами не довели до того, что мы начали резать друг другу глотки.— рассказал политолог Андрей Лавров в эфире радиостанции Business FM Челябинск.

Кроме того, политолог похвалил нынешнего врио за смелость во время акции 12 декабря, когда экологические активисты прорвались в администрацию города и выдвинули свои требования. По мнению Андрея Лаврова, сейчас Владимир Елистратов справляется с поставленной задачей.

Напомним, сегодня, 15 января, в 17:30 закончился прием заявок от кандидатов на пост главы Челябинска. Количество участников конкурса — 15 человек. Уже в феврале депутаты Челябинской городской думы выберут нового мэра столицы Южного Урала.