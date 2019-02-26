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/ Мэра Челябинска выберут «онлайн»

Мэра Челябинска выберут «онлайн»

Голосование за кандидатов будут транслировать в прямом эфире.
сегодня в 09:29
  |  Политика

Сегодня в Челябинске назовут имя нового главы города. На этот пост претендуют 3 человека: нынешний врио главы Владимир Елистратов, а также Александр Орел, Николай Шиманович и Никита Мирный.

Программы этих четырех претендентов на пост мэра конкурсная комиссия сочла самыми интересными и реализуемыми, а ответы на вопросы — правильными. Сегодня, 26 февраля, кандидаты выступят перед депутатами и вновь объяснят, как может измениться город под их руководством.

Челябинцы тоже смогут поучаствовать в выборах мэра — заочно. В группе сайта «Первый областной» во «ВКонтакте» состоится онлайн-трансляция мероприятия. Начало запланировано на 11:00.

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Комментарии

Багратион
10:03, 26.02.2019
Прям Евровидение какое-то устроили. Это уже лишнее. Прямы трансляции уже излишне. На мой взгляд.
Будущему мэру желаю с завтрашнего же дня целиком и полностью погружаться в работу. Не легкий год предстоит, максимальное количество мероприятий, к которым необходимо досканально подготовиться.
А вообще, мне нравится, как меняется наш город и какие преображения еще предстоят. Прогресс набирает обороты.

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