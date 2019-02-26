/ Мэра Челябинска выберут «онлайн»

Голосование за кандидатов будут транслировать в прямом эфире.

Сегодня в Челябинске назовут имя нового главы города. На этот пост претендуют 3 человека: нынешний врио главы Владимир Елистратов, а также Александр Орел, Николай Шиманович и Никита Мирный.

Программы этих четырех претендентов на пост мэра конкурсная комиссия сочла самыми интересными и реализуемыми, а ответы на вопросы — правильными. Сегодня, 26 февраля, кандидаты выступят перед депутатами и вновь объяснят, как может измениться город под их руководством.

Челябинцы тоже смогут поучаствовать в выборах мэра — заочно. В группе сайта «Первый областной» во «ВКонтакте» состоится онлайн-трансляция мероприятия. Начало запланировано на 11:00.