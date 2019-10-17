Глава Металлургического района подал документы на пост мэра Челябинска

На данный момент на должность главы города претендует шесть человек.

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На пост главы Челябинска появился ещё один кандидат: документы в Челябинскую городскую Думу принёс глава Металлургического района Сергей Кочетков.

«Да, Сергей Николаевич принёс документы вчера, 16 октября, около 16:00. На данный момент на пост мэра претендуют шесть человек. Заявки принимаются до 21 октября 2019 года»,— сообщила начальник пресс-службы городской Думы Лариса Окунева корреспонденту сайта «Первый областной».

Отметим, Сергей Кочетков с 1999 года работал в сфере ЖКХ. Затем стал ведущим специалистом Управления ЖКХ и вскоре стал начальником.

Напомним, конкурс на должность мэра Челябинска был объявлен 1 октября. На сегодняшний день документы подали шесть кандидатов: активист НОД Сергей Ворончихин, адвокат Георгий Невский, юрист Максим Бакулин, директор дома престарелых Виталий Евгеньев, независимый эксперт Александр Ничепорук и глава Металлургического района Сергей Кочетков. Отметим, что врип главы Челябинска Наталья Котова документы ещё не подавала.

12 ноября 2019 года специальная комиссия, состоящая из 8 человек, определит нескольких кандидатов на должность главы Челябинска. После этого депутаты городской думы выберут будущего градоначальника.