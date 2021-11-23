Южноуральцы должны достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к середине декабря

Такую задачу губернатор Алексей Текслер поставил перед главами муниципалитетов

Губернатор Алексей Текслер раскритиковал темпы вакцинации в отдельных территориях Челябинской области. Глава региона провел совещание с главами муниципалитетов и отметил низкие показатели прививочной кампании от коронавирусной инфекции. Алексей Текслер поставил перед главами задачу — достичь коллективного иммунитета к середине декабря. Такие темпы заданы, чтобы избежать всплеска заболеваемости и введения новых ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства. В ведомстве озвучили рейтинг территорий по уровню вакцинации.

В Брединском, Троицком, Еманжелинском, Еткульском, Агаповском районах, Троицком, Златоустовском и Миасском городских округах — самый низкий уровень вакцинации. Главам этих территорий во вторник, 23 ноября, на совещании досталась критика главы региона. Алексей Текслер предупредил о возможностях роста заболеваемости среди южноуральцев в новогодние праздники.

«Вакцинация — это сейчас ключевой вопрос в целом для региона и для каждого из руководителей, в том числе муниципалитетов. Хочу отметить, что вакцины в регионе достаточно. Чуть больше месяца осталось до новогодних праздников, как и в прошлом году, мы готовимся их встречать в условиях пандемии. Задача — к середине декабря достичь плановых показателей коллективного иммунитета, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости в праздничные дни», — подчеркнул Алексей Текслер.

Коллективным иммунитетом эксперты называют возможность снять ограничительные мероприятия и снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией при вакцинации 80% населения. В Челябинской области есть все шансы достичь этих показателей при сохранении высоких темпов вакцинации.

Глава региона напомнил, что до 11 декабря в соответствии с постановлением главного санитарного врача Челябинской области необходимо полностью завершить вакцинацию тех категорий граждан, для которых она является обязательной, — это медики, учителя, работники торговли и сферы услуг, государственные служащие и ряд других категорий.

«Прошу всех руководителей обратить на это особое внимание, провести дополнительную информационную кампанию, отработать с работниками и работодателями в этих сферах. Также особое внимание нужно уделить группам риска, людям старше шестидесяти лет, людям с хроническими заболеваниями», — обратился к главам Алексей Текслер.

Напомним, в регионе продолжают работать круглосуточные пункты вакцинации. В выходные дни мобильные бригады выезжают для вакцинации в ТРК с отдельно оборудованным входом; продолжается прививочная кампания против гриппа.

Пресс-служба правительства сообщает, что высокий уровень вакцинации показывают Верхнеуральский район и Магнитогорск. Хорошие показатели, выше 60%, в Пластовском, Карталинском, Увельском и Каслинском муниципальных районах, Кыштымском, Карабашском и Челябинском городских округах.

«Вакцины в регионе достаточно. На вечер вчерашнего дня в наличии было 280 тыс. доз всех вакцин. Сегодня утром поступило еще 34 тысячи доз „Спутника V“ и около 90 тысяч — „Спутника Лайт“. Сейчас идет разгрузка». Я очень надеюсь, коллеги, что нам не придется вводить более строгие ограничения, продолжим мониторить ситуацию и обсуждать ее на региональном оперативном штабе», — подчеркнул Алексей Текслер.

В области с 1 декабря по 9 января следующего года вход во все заведения общепита будет осуществляться по QR-кодам.

При посещении культурных, развлекательных, спортивных, иных мероприятий в закрытом помещении, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров жители и гости области должны предъявлять QR-коды.

По-прежнему необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.

Одновременно с вводом ограничений стартовали мероприятия поддержки бизнеса, в том числе субсидии на нерабочие дни для среднего, малого бизнеса и СОНКО. Уже оказана поддержка на сумму 500 млн рублей, 43 тысячи 629 работников получили выплату.