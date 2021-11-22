Тепло и быстро: тестируем новый прививочный пункт в «Мегаполисе»

Бригады медиков переехали сюда из «Юности» и будут работать до конца года

Новый прививочный пункт в развлекательном комплексе «Мегаполис», куда медики переехали из дворца спорта «Юность», уже вовсю вакцинирует горожан. В первый же день работы 22 ноября сюда пришли сотни челябинцев и жителей области. Посмотреть на условия, в которых ставят прививки, отправился и фотокорреспондент ИА «Первое областное» Марат Муллыев.

Под вакцинальный пункт «Мегаполис» отдал практически все фойе. Верхнюю одежду можно сдать в гардероб — держать пальто или шубу в руках не придется.





Работает электронная очередь. Берешь талон и следишь за ее продвижением на табло. Посидеть можно на цветных диванчиках или на белых стульях из пластика. Тут же есть столики, где удобно заполнить необходимые документы.

Медицинских кабинок не 20, как было в «Юности», а всего десять, но в Минздраве области говорят, что это не отразится на комфорте.

«Мы ожидаем, что поток граждан здесь будет не меньше, чем в „Юности“. Количество медицинских бригад сократили, но мы готовы вакцинировать всех. Запас вакцины в области есть, и он постоянно пополняется. В ближайшее время должны поступить 90 тысяч доз „Спутника Лайт“», — пояснил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Тут же в «Мегаполисе» развернут пункт, где можно зарегистрировать учетную запись на портале «Госуслуги». Напомним, без этой записи получить QR-код практически невозможно.





Вакцинация проходит в обычном режиме. Сначала посетителя осматривает доктор. И если человек здоров, ему ставят прививку. После прививки не обязательно убегать на мороз — можно еще посидеть в холле.

В «Мегаполисе» также организован прием дерматолога. Можно проверить родинки на онкологию. Эта услуга, как и вакцинация, совершенно бесплатная.





Вакцинальный пункт в «Мегаполисе» будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 с 22 ноября по 31 декабря. Но в декабре возможны изменения в графике работы.