Челябинцам советуют поторопиться с прививкой от гриппа

Пока в регионе от опасной инфекции защищены лишь 38% всех жителей

В Челябинской области в начале декабря завершится прививочная кампания от гриппа. По последним данным, прививку против этого инфекционного заболевания сделали более 750 тысяч человек, но план по иммунизации населения для формирования коллективного иммунитета выполнен всего на 38%. Об этом Первому областному информационному агентству рассказала главный врач регионального центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист Минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

«В этом году в Челябинской области уже зарегистрировано 17 случаев гриппа. При этом население не так активно вакцинируется, как в прошлом году. Он был особенный: впервые грипп протекал на фоне коронавирусной инфекции, поэтому план прививочной кампании против гриппа вырос до 60%. Этих показателей тогда удалось достичь. Население было очень мобилизовано, насторожено, были опасения заболеть и той и другой инфекцией. Результат не заставил себя ждать: в 2020 году в Челябинской области не зарегистрировали ни одного пациента с вирусом гриппа», — рассказала Ольга Агеева.





Вакцины в регионе достаточно: в августе поступило 924 379 доз, еще 33 659 приобрели дополнительно за счет областного бюджета. Это трехкомпонентные вакцины «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол Плюс», а также защищающая от четырех штаммов вируса гриппа и больше ориентированная на детей «Ультрикс Квадри».

«По данным на начало прошлой недели, в Челябинской области вакцинированы против гриппа 750 708 человек, что составляет 22,9% от всего населения. Здесь учтены в том числе дети, которые проходят вакцинацию против гриппа с шести месяцев. При этом план вакцинации, который стоит перед системой здравоохранения, выполнен на 38%», — привела цифры Ольга Агеева.

Объемы вакцинации в области рассчитывают, отталкиваясь от декретированного населения (медики, педагоги, представители правоохранительных органов, общественного транспорта, торговли, ЖКХ и другие) и групп риска. У последних грипп может вызвать осложнения, включая фатальные.

По словам Ольги Агеевой, к группе риска относятся дети с шести месяцев, беременные, пожилые лица старше 60 лет, имеющие хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, дыхательные, онкологические заболевания, а также сахарный диабет).





«Желающие привиться, которые не попадают в перечисленные категории, могут это сделать за счет работодателя либо за свой счет. Крупные организации, озабоченные тем, чтобы в эпидсезон их сотрудники не болели гриппом, часто закупают вакцину для предприятия и приглашают вакцинальную бригаду. Это традиционная практика, существующая много лет. Купить вакцину и прийти в медорганизацию. Но, судя по опыту прошлых лет, в Челябинской области бесплатной вакцины хватает и обычному населению. Так как, к сожалению, группы риска и декретированные профессии охвачены не на 100%», — продолжает Ольга Агеева.

В общей сети импортных вакцин на сегодня нет. Но вся она, вне зависимости от производителя, представлена инактивированным (убитым) вирусом, поэтому заразиться гриппом от прививки невозможно.

Эпидемиологический сезон традиционно начинается в январе и длится до конца марта. На формирование иммунитета организму стоит дать не меньше месяца. Поэтому специалисты просят население вакцинироваться до конца ноября.

«Декабрь уже достаточно активный месяц в плане подготовки к Новому году. Но сейчас ситуация особенная. Важно не забывать про соблюдение масочного режима, социальной дистанции. Эти меры также не дают гриппу активно распространяться. Но вакцинопрофилактика остается на первом месте. Сейчас она разрешена совместно с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции», — говорит Ольга Агеева.

Собеседница ИА «Первое областное» отметила также, что регулярная вакцинация делает человека сильнее. Повышается сопротивляемость организма, формируется перекрестный иммунитет. Важно понимать, что вакцинация — единственный, современный, адекватный способ профилактики инфекционных болезней.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА?

Ольга Агеева отметила также, что все четыре препарата отечественного производства — «Гриппол Плюс», «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри» — имеют общие аллергические противопоказания (нельзя применять при тяжелой аллергической реакции на белок куриного яйца), но различаются в количестве и дозировке компонентов и группе пациентов, которым предназначен каждый препарат.

«Гриппол Плюс» — тривалентная инактивированная, применяется у детей старше 6 месяцев и взрослых. Детям от 6 месяцев до 3 лет делают две инъекции по 0,25 мл с перерывом в 4 недели, пациентам старше 3 лет делают всего одну — 0,5 мл. Содержит по 5 мкг вируса штаммов А (H1N1), А (H3N2) и B. Может применяться при беременности и кормлении грудью.

«Совигрипп» — тривалентная инактивированная вакцина, применяется у детей старше 6 месяцев и взрослых. Детям от 6 месяцев до 3 лет вакцину вводят двукратно с интервалом 4 недели в прививочной дозе 0,25 мл (1/2 дозы). Для иммунизации пациентов младше 18 лет используется вариант, не содержащий консерванта. Детям старше 3 лет, подросткам и взрослым без ограничения возраста вводят однократно в прививочной дозе 0,5 мл. Содержит по 5 мкг инактивированного вируса штаммов А (H1N1) и А (H3N2) и 11 мкг — штамма B. Может применяться во II и III триместре беременности, а также при кормлении грудью.

«Флю-М» — трехвалентная инактивированная вакцина, предназначена для пациентов старше 6 лет и взрослых без ограничения по возрасту. Содержит по 15 мкг инактивированного расщепленного вируса штаммов А (H1N1), А (H3N2) и B. Для детей 6—18 лет применяется вариант Флю-М без консерванта. Вводится однократно в дозе 0,5 мл внутримышечно.

«Ультрикс Квадри» — расщепленная вакцина, разрешена к применению у пациентов старше 6 месяцев и до 60 лет. В отличие от других вариантов, она четырехвалентная, то есть содержит инактивированные вирусы штаммов А (H1N1), А (H3N2) и двух линий штамма B — Ямагата и Виктория. Дозировка, как и у «Флю-М», — 15 мкг, то есть рекомендованная ВОЗ. Может применяться во II и III триместре беременности. Детям в возрасте от 6 до 35 месяцев вакцину вводят двукратно с интервалом 28 дней в переднебоковую поверхность бедра в прививочной дозе 0,25 мл (1/2 дозы). Детям старше 36 месяцев, подросткам и взрослым до 60 лет — в дозе 0,5 мл.

Между тем Центр Гамалеи заявил о целесообразности двухнедельного перерыва между прививками от ковида и гриппа. Однако ставить их вместе также разрешено.

