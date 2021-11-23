Алексей Текслер поручил выращивать в Челябинской области больше овощей

На аппаратном совещании в правительстве подвели итоги сельскохозяйственного года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу региональному министерству сельского хозяйства увеличить посевные площади под картофель и овощи открытого грунта. Также он поручил оперативно довести субсидии до получателей. Главам городов и районов рекомендовано проконтролировать подготовку к зимнему сезону в своих территориях, также им нужно сформировать планы на предстоящую посевную. Итоги работы отрасли сельского хозяйства в 2021 году Алексей Текслер обсудил с членами правительства и главами муниципальных образований на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Учитывая рост цен на картофель и овощи и традиционно высокий спрос на них, Минсельхоз России ставит задачу увеличения посевных площадей под этими культурами. Считаю, что для нас эта тема также является приоритетом — нужно не только сохранить весь объем пашни на уровне прошлых лет, но и увеличить площади, в том числе под картофелем и овощами открытого грунта. Это позволит снизить цены и, что немаловажно, сделать более эффективной налогооблагаемую базу на селе — земля должна работать и приносить доход», — пояснил Алексей Текслер.

По словам Алексея Текслера, в целях поддержки южноуральских сельхозтоваропроизводителей правительство Челябинской области выделило дополнительно 200 млн рублей на приобретение семян зерновых культур, 300 млн рублей направлено на закупку кормов. Благодаря обращению правительства области в федеральный Минсельхоз в качестве поддержки региону выделено на молочное животноводство еще 104 млн рублей.