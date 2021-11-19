Рестораны и бары в Челябинской области будут закрыты в новогоднюю ночь

Корпоративы в декабре разрешили проводить до 23:00

Все заведения общественного питания в Челябинской области с 1 декабря до 9 января будут закрыты с 23:00 до 6 утра. Введение системы проверки QR-кодов не отменяет это правило. Таким образом, провести новогоднюю ночь в ресторане, баре или банкетном зале не получится. О нововведениях журналистам рассказали на брифинге в правительстве региона.

Также все новогодние корпоративы в декабре пройдут в условиях ограничений. Посетителей будут пускать только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19. В 23:00 праздники будут заканчиваться.

Система проверки QR-кодов в заведениях общепита будет выстроена по такому же регламенту, который сейчас действует в ТРК. Охранники будут обязаны сканировать код и проверять паспорта, чтобы идентифицировать владельца сертификата. Не исключено, что на корпоративах будут проводить внеплановые проверки.

За нарушение правил посетителям и организациям грозит административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Гражданам грозят штрафы от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей по решению суда. Подробнее о пропускной системе в общепите — в материале ИА «Первое областное».