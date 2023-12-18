Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах

Действующий президент выдвигается на пятый срок

Сегодня, 18 декабря, Владимир Путин прибыл в Центризбирком РФ, чтобы подать документы на участие в выборах президента в 2024 году.

Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем.

Председатель и члены Общественной палаты Челябинской области поддержали решение главы государства Владимира Путина о самовыдвижении на президентские выборы 2024 года.



Напомним, ранее самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента поддержали предприятия региона и известные челябинцы. Несколько южноуральцев вошли в инициативную группу.

