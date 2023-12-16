Стал известен список участников «команды Путина» на выборах президента России

В него вошли известные артисты, спортсмены и журналисты

Сегодня, 16 декабря, стало известно, кто войдет в «команду Владимира Путина» на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года. В списке — известные артисты, спортсмены, военкоры и другие, передает газета «Известия».

В «команду Путина» вошли радио- и телеведущая Юлия Барановская, актриса Наталья Варлей, сербский доброволец Деян Берич, военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев, гроссмейстер Сергей Карякин, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, актеры Иван Охлобыстин и Игорь Петренко, писатель и публицист Евгений Прилепин, политический и военный обозреватель Юрий Подоляка, лидер группы «ЛЮБЭ» Николай Расторгуев и многие другие.

Сегодня состоится собрание группы избирателей, по итогам которого составят протокол. Затем его отправят в Центризбирком РФ для принятия решения о регистрации инициативной группы.

Напомним, Владимир Путин сообщил о своем намерении баллотироваться на пост президента России 8 декабря после вручения медалей Героям России. Тогда его решение поддержали многие известные артисты, политики и губернаторы российских регионов, в том числе Алексей Текслер.

Накануне на заседании с лидерами фракций Госдумы Владимир Путин заявил, что голосование должно пройти прозрачно, честно и легитимно.